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Страны G7 планируют усилить давление на Россию

Страны G7 планируют усилить давление на Россию

Страны G7 готовы увеличить давление на Россию на фоне ее спецоперации на Украине, следует из заявления, опубликованного в МИД ФРГ в четверг по итогам совещания глав МИД G7. Совещание прошло в формате видеоконференции.

Министры "семерки" были едины во мнении, что введенные против РФ санкции "оказали существенное влияние на экономику" страны. Было отмечено, что новые рестрикции "направлены против тех, кто несет ответственность за незаконное нападение на Украину, а не против российского гражданского общества".

"G7 готова усилить это давление", - констатировали главы МИД "семерки".

Также страны G7 в рамках совещания договорились "значительно увеличить" гуманитарную помощь для Украины и призвали другие страны "присоединиться к этим усилиям".

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