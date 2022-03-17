McDonald's останется в Сибири

17 мар. 19:45

Рестораны быстрого питания McDonald's продолжат работать в Сибири. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании-франчайзи "ГиД".

"Все предприятия Макдоналдс в Сибири работают в прежнем режиме… Сегодня сети фастфуда значительно повысили свои цены. Наши цены остались на прежнем уровне", - сказано в заявлении.

Новокузнецкое ООО "ГиД" управляет 25 ресторанами McDonald's в Барнауле, Кемерово, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске и Томске.

Напомним, 8 марта американская сеть McDonald’s сообщила, что временно закрывает все свои рестораны в России.