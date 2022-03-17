Краснодарский край получил звание лидера туристической отрасли

17 мар. 19:33

На Международном туристическом форуме MITT, завершившемся в Москве 17 марта, Краснодарский край был признан лидером туристической отрасли.

На форуме отметили стабильное развитие курортов региона, а также быстрое восстановление после пандемии. Краснодарский край уже в 2021 году вернул турпоток к доковидным показателям и принял 16,8 млн туристов.

Эксперты указали на предпосылки к уходу региона от туристической сезонности. "Почти половина туристов приезжает к нам в период традиционно низкого туристического спроса – с октября по апрель", - поделился вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

По словам вице-губернатора, в регионе провели большую работу по повышению уровня сервиса, стало больше отелей и санаториев по системе "все включено", почти 230 пляжей края приведено под стандарт оказания пляжных услуг.