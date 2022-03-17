Макрон призвал Европу увеличить инвестиции в оборону

17 мар. 18:59

Европе необходимо увеличить инвестиции в оборону, чтобы быть готовой к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности. С таким заявлением выступил сегодня президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы должны увеличить инвестиции [в оборонную сферу], чтобы быть готовыми к войне высокой интенсивности, которая может прийти на наш континент", - сказал французский лидер в ходе изложения своей предвыборной программы на митинге в Париже.

По словам Макрона, вооруженные силы Франции на сегодняшней день являются единственной полноценной армией в Европе. В этой связи он указал на то, что оборонные возможности Европы необходимо укреплять. Глава государства добавил, что в случае своего переизбрания на президентских выборах в апреле 2022 года поручит начальникам военных штабов "провести переоценку всех нужд" вооруженных сил в свете нынешнего конфликта на Украине.