В Государственном музее Востока открылась выставка ”Животные и фантастические существа в древней культуре Евразии”. В экспозиции представлены экспонаты из фондов отдела истории материальной культуры и Древнего искусства Музея Востока.

"Наш замечательный отдел археологии представляет нам выставку, исключительную по своей значимости, - говорит советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса.

Отдел был создан больше 40 лет назад. Сейчас в нем работает 16 человек. Отдел, который путем своих раскопок на Чукотке; в Средней Азии, в Узбекистане; на Кавказе, в районе Майкопа, в Краснодарском крае, удивил мир потрясающими произведениями искусства, созданными давным-давно, и во времена до нашей эры, и в первые века нашей эры. В одном из залов вы увидите Пегаса. Пегас и другие великолепные экспонаты объездили в середине 1980-х весь мир".

У всех народов земли существует поверья о животных. Вполне реальным млекопитающим, пернатым и земноводным приписывались необычайные и таинственные свойства. С доисторических времен животные были превращены людьми в объекты культуры. Они сделали их символами сверхъестественных сил, а также средством связи с божественным миром. В мифологической традиции герои наделялись качествами и сверхъестественными способностями животных. Изображение животных и полиморфных персонажей присутствует на украшениях, бытовых сосудах, в монументальной настенной живописи и скульптуре.

Куратор выставки Сергей Болелов говорит, что центральное место выставки занимает зал, где представлены находки с территории Северного Кавказа: "Прежде всего это связано с тем, что наш отдел и наша экспедиция, которая вот уже 40 лет работает, первые работы были проведены у нас на территории Республики Адыгея. Это аул Уляп. Там были сделаны блестящие совершенно открытия, так называемые Уляпский курган. Мы постарались охватить те периоды, которые были наиболее изучены нашей экспедицией. Здесь у нас есть, например, и скифские вещи, которые мы можем напрямую связать со скифским искусством, есть скифо-меотский так называемый стиль, в основном он связан с территорией Прикубанья, Адыгеи. Там он немножко своеобразный, чуть отличается от того, что мы знаем, например, для степной зоны Евразии. Предметы Кобанской культуры датируются IX-VIII веками до н.э. У нас есть керамика, например, с животными. Это сармато-аланский так называемый стиль. Это уже первые века нашей эры. Нельзя не восхититься искусством древних мастеров, которые делали маленькие, очень тонко сделанные, изящные вещи, которые изготовлены в виде фантастических животных, грифонов. Это бусы, нашивки, бляшки и так далее".

Выставка ”Животные и фантастические существа в древней культуре Евразии” будет проходить до 10 мая.