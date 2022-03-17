Школы Грузии оперативно примут украинских детей

17 мар. 19:19

Дети из Украины могут быть зачислены в школы Грузии по упрощенным правилам, об этом сообщает министерство образования и науки страны.

Зачисление будет происходить по желанию родителей. Ученики смогут выбрать язык обучения. Продолжить учебный год дети, приехавшие из Украины, смогут как в государственных, так и в частных школах Грузии. Желающие продолжить учебу в Грузии должны обратиться с соответствующим заявлением к конкретной школе, дети будут зачислены в тот класс, в котором учились ранее.

Обычно граждане других стран в случае желания продолжить учебу в Грузии должны обратиться с заявлением к Национальному центру развития качества и предоставить различную документацию, для украинцев, недавно прибывших в страну, сделано исключение, зачисление будет производиться по упрощенным методам.

С 24 февраля, по неуточненным данным, на территорию Грузии въехали порядка 4,1 тыс граждан Украины.