Четверть россиян хотели бы сменить работу

17 мар. 19:10

Опрос ВЦИОМ показал, что порядка 26% трудоустроенных россиян хотели бы сменить место работы или сферу деятельности.

"Четверть трудоустроенных россиян так или иначе выступают за карьерные изменения и хотели бы поменять место работы, сферу деятельности или одно из двух (26%). К кардинальным переменам - смене места работы и профессии - готов каждый десятый (11%)", - отмечается в материалах опроса.

Каждый десятый работающий россиян хотел бы сменить место работы, каждый двадцатый - сферу деятельности.

При этом доля тех, кто не готов к переменам в карьере за последний год увеличилась - с 60% в 2021 году до 73% в этом году. Более половины респондентов (56%) уверены, что в случае потери работы они без особого труда найдут равноценную замену.

Найти новую работу с минимальными усилиями смогут молодые люди, такое мнение высказали 68-69% опрошенных 18-34 лет. Найти равноценную работу получится с большим трудом, полагают 24% опрошенных, это будет практически невозможно - 16% россиян.

"Мы фиксируем снижение требований к эффективности управления и сильному менеджменту со стороны работников, при этом сохраняется требование к ответственности компании-работодателя", - рассказал генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 4 марта 2022 года, в нем приняли участие 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.