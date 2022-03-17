США не собираются воевать с Россией на Украине

17 мар. 18:49

Войска США не будут воевать с Россией на Украине. Такое заявление сделал сегодня глава Пентагона Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что к столкновению американский и российских военных могло бы привести установление бесполетной зоны над Украиной. "Как вы знаете, президент США Джо Байден четко дал понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине... А введение бесполетной зоны как раз и означает начало конфликта с Россией", - поведал глава Пентагона.

При этом глава Остин акцентировал внимание на том, что американские власти стремятся не допустить такого сценария, передает РИА Новости.