Почему МИД Армении боится новых "ляпов" в подписании мирного соглашения с Азербайджаном, какие проблемы ждут экономику Армении, зачем Пашиняну "особый" посол Марукян - Анализ армянских СМИ за 11 - 17 марта

Баку готов к предметным переговорам с Ереваном по подписанию мирного соглашения, если Армения примет пять базовых принципов, предложенных ей Азербайджаном. МИД Армении планирует до конца апреля сформировать экспертную рабочую группу по армяно-азербайджанскому мирному договору, однако, зная собственные "кадры", боится новых "ляпов", - пишут армянские СМИ.

Как бы чего не вышло…

Баку предложил Еревану сесть за стол переговоров о мирном соглашении на основе пяти базовых принципов. Они включают в себя взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять подобные претензии в будущем; сторонам предложено воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности друг друга, а также от иных действий, несовместимых с целями Устава ООН; предложено провести делимитацию и демаркацию государственной границы и установить дипломатические отношения; открыть транспортные и иные коммуникации, установив другие соответствующие коммуникации и сотрудничество в других областях. Предложение тут же нашло отклик в армянских СМИ, которые отыскали и традиционно "сложные" моменты в нем для нынешних армянских властей. Так, в газете "Паст" читаем, что в последнее время ключевые темы политической повестки Армении связаны с любимыми вопросами властей – заключением мирного договора с Азербайджаном и процессом установления отношений с Турцией.

"По нашим сведениям, в МИД Армении муссируются разговоры, что до конца апреля будет сформирована экспертная рабочая группа по армяно-азербайджанскому мирному договору. Параллельно с этим, зная собственные "кадры" и чтобы избежать новых "ляпов", принято политическое решение, что о вышеупомянутых темах должны говорить исключительно те люди, которые более или менее сведущи в этой теме", - передает источник "Паст". Таким образом, власти строго запретили комментировать и выражать какое-либо мнение об "армяно-турецком" и "армяно-азербайджанском" процессах своим депутатам. Право высказываться по упомянутым темам предоставлено лишь двоим-троим из них, остальные не должны совать свой нос в столь "деликатные" вопросы", - пишет издание.

Экономику Армении ждут трудные времена

Показатель экономического роста Армении снова будет пересмотрен, и не в лучшую строну, - заявил экономист Сурен Парсян, пишет интернет-издание Aysor.am. "Если негативные тенденции в российской экономике продолжатся, то в Армении тоже будет зафиксирован спад", - заявил экономист, касаясь пересмотра прогноза экономического роста на 2022 год Центробанком Армении. "Все зависит от размера экономического спада в РФ и от шагов правительства и Центрального банка Армении. От того, смогут ли они найти в ближайшие месяцы альтернативные рынки для экспорта армянской сельскохозяйственной продукции. Если не смогут и рынком экспорта, как прежде, останется Россия, то размер спада будет больше. Пострадает преимущественно сфера сельского хозяйства, поскольку у нее довольно большая доля в ВВП Армении.

Прогнозируемый Центральным банком на 2022 год 5,3% процентный экономический рост был более реалистичным, чем прогнозируемый правительством рост в пределах 7%. Тем не менее в своих предварительных расчетах ЦБ учел прошлогоднюю ситуацию, при этом проигнорировал повышение тарифов на коммунальные услуги. Кроме того, последние события на Украине окажут прямое влияние на экономику Армении. По различным оценкам, экономика России может зафиксировать 5-8% спад, следовательно, этот спад напрямую повлияет на нашу экономику, на наш экспорт и потребление", - рассказал Парсян. "Даже Всемирный банк в своих прогнозах отметил, что приток трансфертов в Армению сократится на 19%, в то время как правительство и Центральный банк Армении прогнозировали их рост. В то же время очевидно, что в создавшихся условиях сократится также объем экспорта из Армении", - резюмировал Сурен Парсян.

У Пашиняна появился "особый" посол

Председатель партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян был удостоен ранга посла по особым поручениям. "Сообщаю, что по предложению премьер-министра Никола Пашиняна, я буду вовлечен в сферу внешней политики Армении в ранге посла по особым поручениям. В этот сложный для региона и страны период я продолжу служить Армении с высокой ответственностью и обслуживать национально-государственные интересы", - написал на своей странице в Facebook сам Марукян. Однако пресса отнеслась к новому назначению довольно скептично. "Никол Пашинян выразил свою признательность "классическому оппозиционному деятелю", а скорее, сподвижнику властей, лидеру партии "Светлая Армения" Эдмону Марукяну, назначив его послом по особым поручениям при премьер-министре", - читаем в газете "Грапарак". "Согласно статье 16 закона "О дипломатической службе", в целях разрешения определенных проблем в международных отношениях премьер-министр может назначить посла по особым поручениям. В прошлом послов по особым поручениям назначали президенты Армении и министры иностранных дел.

Какую миссию выполняет посол по особым поручениям? Чем отличается его деятельность от деятельности других послов? Посол по особым поручениям выполняет различные эпизодические поручения премьер-министра (президента, главы МИД). Это больше представительская должность, которая придает статус занимающему этот пост во время выполнения миссий за пределами страны. Послы по особым поручениям обычно не сидят в других странах, не имеют резиденций, они сидят в МИД и выполняют конкретные поручения руководства страны. Напомним, послом по особым поручениям является также бывший председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян, который был назначен на эту должность в марте 2020 года. В прошлом такой статус имели Давид Шахназарян, брат Сержа Саргсяна Левон Саргсян, Аркадий Гукасян, Жирайр Липаритян", - пишет газета.

ВСС отозвал список будущих судей Кассационного суда

В Высшем судебном совете (ВСС) Армении создалась беспрецедентная ситуация: список кандидатов в судьи Кассационного суда отозван, а решение аннулировано, - пишет газета "Жоховурд". "Как известно, Высший судебный совет, не зная о последней законодательной поправке, отправил в Национальное собрание список кандидатур судей с уголовной специализацией для избрания еще двух судей на должность судьи уголовной палаты Кассационного суда.

То есть парламент Армении должен был избрать на должность судьи уголовной палаты Кассационного суда двух судей в том случае, когда в указанной палате нет вакантных мест, в результате число судей в палате составило бы восемь вместо установленных законом шести. По сведениям издания, ВСС отозвал из парламента список кандидатов в судьи Кассационного суда, более того - они пошли на беспрецедентный шаг, аннулировав свое решение", - пишет автор публикации.

Армения снова ждет российского импорта

Армения импортирует пшеницу, сахарный песок и растительное масло в основном из России, заявил в парламенте председатель Комитета государственных доходов (КГД) страны Рустам Бадасян, - читаем на страницах интернет-издания Aysor.am. "Доля импорта из Украины также довольно большая, но сейчас невозможно импортировать из Украины, а Россия приняла определенные решения, и в ближайшее время это вопрос будет обсуждаться", - отметил он. "Люди закупили в магазинах неоправданно большое количество продовольственных товаров, в результате чего возникли некоторые проблемы. Такая же проблема возникла и в России, но по итогам окончательных решений негативного влияния на импортируемые в Армению виды товаров не будет", - заверил чиновник. На замечание, что в России, кажется, уже начались проблемы с запасами пшеницы, и как в таком случае пшеница может оправляться в Армению, председатель КГД заявил, что Россия обладает достаточными запасами зерновых, - отмечает издание.

Армянские депутаты решили позаседать на курорте

Депутаты парламента Армении решили собраться в теплом уголке Агверана, обсудить образование, - пишет газета "Жоховурд". "Депутаты нашли время, а главное – место, чтобы провести заседания не только с пользой для дела, но и для собственного здоровья. Речь идет о постоянной Комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта, члены которой сначала в течение двух дней проведут заседание в Ереване, а 18 и 19 марта отправятся в Агверан", – отмечает издание.

Армянская оппозиция выражает недовольство

Недружелюбие и раздоры царят не только в правящей силе, где все враждебно настроены друг к другу и плетут интриги, но и среди оппозиционеров, особенно в парламентской оппозиции. Причем разногласия есть не только между двумя оппозиционными фракциями, но и внутри самих фракций, - читаем в газете "Грапарак". "Особенно расколота самая большая оппозиционная фракция – блок "Армения", в котором возникли различные крылья и накопилось много недовольства. Часть недовольна пассивностью и инертностью фракции. Другие недовольны лидером, который не руководит командой. Третьи недовольны руководителем фракции. И все ждут окончания российской военной операции на Украине, от исхода которой зависит также судьба Армении", - пишет газета.

В Лорийской области встало Техутское месторождение

Эксплуатируемое в Лорийской области Техутское медно-молибденовое месторождение на неопределенное время приостановило работу, - пишет газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники. "Причина - по сути, введенные санкции против России. Мы обратились для комментариев к руководителю укрупненной общины Шнох Давиду Гумашяну, который подтвердил наши сведения, однако подчеркнул, что официально им сказали, что прекращение работ связано с плановым ремонтом и продлится только две недели. Однако отметим, что среди работников ходят другие слухи.

Собственники месторождения изменились еще в 2019 году, и Техутское месторождение находится под контролем российского банка "ВТБ". Напомним, в группу компаний "Валекс" входили компания Armenian Copper Programme (ACP) (Алавердский медеплавильный комбинат), закрытое акционерное общество "Техут", которое эксплуатирует Техутское медно-молибденовое месторождение, компания "Бейз Металс" и другие. Собственником этих компаний до 2018 года был Валерий Меджлумян. После смены власти в 2018 году ACP и "Техут" перешли под управление банка "ВТБ" из-за задолженности, поскольку "Техут" взял крупный кредит в "ВТБ" для софинансирования строительства комбината и работ по эксплуатации месторождения. С какого-то момента обслуживать кредит стало сложно из-за падения цен на медь на мировом рынке", - отмечает автор публикации.