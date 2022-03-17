Эрдоган предложил Путину организовать встречу с Зеленским

17 мар. 18:36

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе сегодняшнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным вновь предложил организовать его встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в канцелярия главы турецкого государства.

По словам Эрдогана, провести российско-украинские переговоры на высшем уровне можно в Стамбуле или Анкаре. "Президент Турции отметил, что для достижения консенсуса по некоторым вопросам может понадобиться встреча на уровне лидеров. Отметив это, Эрдоган повторил свое предложение принять президентов России и Украины в Стамбуле или Анкаре", - рассказали в канцелярии.

Президент также отметил, что рассчитывает на то, что ведущиеся сейчас переговоры между Москвой и Анкарой принесли позитивные результаты". По его мнению "постоянный режим прекращения огня откроет путь к долгосрочному урегулированию" кризиса. Помимо этого, турецкий лидер заявил о важности "мониторинга гуманитарной ситуации и эффективной и бесперебойной работы гуманитарных коридоров в обоих направлениях".