Сбербанк: недостатка в пластике для карт "Мир" нет

17 мар. 18:27

В Сбербанке выступили с опровержением слуха о том, что в банке закончился пластик для карт "Мир".

"Фейк: в Сбере закончился пластик для выпуска карт "Мир", - говорится в сообщении кредитной организации.

В Сбербанке отметили, что из-за повышенного спроса на выпуск пластиковых карт "Мир" сроки их изготовления увеличились. Однако карты выпускаются, просто срок ожидания увеличился.

В банке рекомендовали тем, кто спешит, оформлять цифровую СберКарту "Мир" в мобильном приложении СберБанк Онлайн, это займет несколько минут.