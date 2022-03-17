Крым подарит россиянам дополнительный выходной?

17 мар. 18:21

В Госдуме предложили сделать день воссоединения Крыма с Россией - 18 марта - выходным.

В марте 2014 года в Крыму провели референдум, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

"Считаю, что столь значимое событие, геополитический успех нашей страны по единению наших народов нужно дополнительно отметить красной датой в календаре. Предлагаю сделать 18 марта праздничным, официально выходным днем, в ходе которого все внимание будет акцентировано на акциях "Крымской весны", - сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев, пишет РИА Новости.

В "Лужниках" в Москве 18 марта состоится митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией.