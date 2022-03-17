Турция и Великобритания реализуют крупнейший за 160 лет проект

Сегодня Соединенное Королевство объявило о согласовании крупнейшего в своей истории соглашения по финансированию строительства гражданской инфраструктуры другого государства - высокоскоростной железнодорожной линии между Анкарой и портом Измир, расположенным на западе Турции, пишет турецкая "Сабах".

В прошлом году в Великобритании прошла конференция ООН по изменению климата, и в министерстве торговли заявили, что соглашение поможет Турции снизить углеродный след в транспортном секторе и выполнить обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Об этом уникальном соглашении объявили на совместной конференции представителей Турции и Великобритании, которая состоялась на этой неделе в Лондоне. "Заключение крупнейшего в истории соглашения правительства Великобритании в области гражданской инфраструктуры содействует финансированию новой высокоскоростной электрической железнодорожной линии с целью снизить углеродный след в транспортном секторе Турции, при этом крупные контракты будут заключены с британскими и турецкими фирмами", - указано в заявлении.

Министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати заявил, что соглашение будет осуществляться в рамках "зеленого" кредитования. "С учетом двустороннего соглашения о сотрудничестве, подписанного между Великобританией и Турцией в 1999 году, мы добились согласования соглашения по финансированию проекта высокоскоростной железной дороги Анкара-Измир, - говорится в заявлении Небати. - Мы очень рады сотрудничеству и прочным многолетним связям с правительством Великобритании и надеемся на его дальнейшее укрепление".

Турция входит в число важнейших торговых партнеров Великобритании, заявила министр внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян. "Наш общий взгляд на свободную торговлю и окружающую среду является движущей силой экономического роста в наших двух странах", - отметила Тревельян. "Символично, что крупнейшая сделка одобренная британским департаментом гарантирования экспортных кредитов в области гражданской инфраструктуры отвечает целям устойчивого развития, - добавила она, подчеркнув, что это важный момент для железнодорожной отрасли Великобритании, которая вносит свой вклад в сокращение вредных выбросов в атмосферу.

В министерстве сообщили, что предоставление Турции кредита в размере 2,1 млрд евро ($2,3 млрд) для финансирования строительства высокоскоростной электрической железной дороги протяженностью 503 км было гарантировано департаментом гарантирования экспортных кредитов Великобритании. Ожидается, что в рамках проекта с британскими компаниями будет подписано несколько контрактов на поставку железнодорожных, сигнальных и электрических систем стоимостью в сотни миллионов фунтов стерлингов.

Управлять проектом финансирования будут банки Credit Suisse и Standard Chartered Bank. Соглашение по реализации турецкого железнодорожного проекта при поддержке Великобритании - первого за более чем 160 лет - осуществляется в рамках стратегии Турции по модернизации высокоскоростных железных дорог в стране.

Когда строительство будет завершено, новая линия станет более быстрой и экологически чистой альтернативой существующим воздушным и автомобильным маршрутам между двумя городами, что поможет Турции выполнить обязательства, взятые на себя на конференции ООН по вопросам изменения климата.

"При подготовке этого проекта мы придали первостепенное значение выполнению экологических и социальных требований, Министерство казначейства и финансов внимательно следит за этими вопросами. Мы также хотим входить в число активных и важных игроков быстрорастущего рынка зеленого финансирования", - сказал Небати.

Турция остается одним из важнейших независимых торговых партнеров Великобритании: за четыре квартала до конца третьего квартала 2021 года объем торговли между странами составил 17,5 млрд фунтов стерлингов ($23 млрд), увеличившись на 1,4 млрд фунтов стерлингов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Крупная инженерно-строительная компания ERG International Group использует свои тесные связи с британской цепочкой поставок для поддержки проекта. Ожидается, что британские компании поставят железнодорожные пути, стрелочные переводы и приводы, крепежные детали, материалы и оборудование для железнодорожных, сигнальных и электрических систем, а также предоставят услуги по их страхованию и грузоперевозке.

Руководитель департамента банка Standard Chartered по организации структурированного финансирования в Европе Йоши Итикава отметил, что "укрепили отношения с правительством Турции, предоставив структурированный кредит с четким акцентом на международные социальные и экологические стандарты в тесном сотрудничестве с Credit Suisse и департаментом гарантирования экспортных кредитов Великобритании". "Эта поддержка является еще одним направлением финансирования Standard Chartered в рамках помощи правительству Турции по реализации проекта развития железнодорожной инфраструктуры", - отметил Итикава.

Генеральный директор компании ERG International UK Мурад Дедеоглу сказал, что компания надеется на укрепление связей в строительном секторе с британским департаментом гарантирования экспортных кредитов и правительством Турции, а также вклад в экономику за счет предоставления передовых инженерных и технологических решений.