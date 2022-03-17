Экспертиза "Спутника V" в ЕС поставлена на паузу

17 мар. 18:08

Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявил, что в процессе экспертизы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" сейчас "нет активности".

"Вакцина "Спутник" находилась на процедуре постепенной экспертизы. В данный момент нет активности в цикле этой экспертизы", - сообщил он на брифинге в Нидерландах.

Отметим, что ЕМА уже год оценивает "Спутник V" по процедуре постепенной экспертизы.

Российский "Спутник V" одобрен в 71 стране мира с общим населением 4 млрд человек - свыше 50% населения Земли.