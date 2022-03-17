Премьер Грузии заявил о солидарности с Украиной

17 мар. 17:49

Грузия и впредь будет солидарна Украине и продолжит твердо ее поддерживать. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Я осведомил премьер-министра Польши о той активной политической и гуманитарной помощи, которую Грузия оказывает Украине на всех международных, политических уровнях, будь то резолюция ООН, в формате ОБСЕ, в формате ЕС или в формате Совета Европы - мы везде поддержали или были соспонсорами, соорганизаторами резолюций", - сказал грузинский премьер.



Он также поблагодарил своего польского коллегу за помощь, оказанную при эвакуации граждан Грузии и в процессе транспортировки гуманитарной помощи, направленной Грузией в Украину. "Хочу еще раз выразить нашу твердую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Как и Польшу, Грузию связывает с Украиной долгая история государственной и народной дружбы. Ясно, что мы и впредь будем солидарны с Украиной и твердо продолжим ее поддерживать", - цитирует Гарибашвили "Грузия Online".