Nestle не намерена уходить из России

Швейцарский производитель продуктов питания Nestle не собирается уходить с российского рынка, следует из сообщения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Поговорил с генеральным директором Nestle Марком Шнайдером о неэтичности пребывания на российском рынке. К сожалению, не нашел понимания", - сообщил Шмыгаль в Twitter.
Украинский премьер выразил надежду, что компания передумает.
В Nestle не стали комментировать разговор с политиком, отмечает агентство Bloomberg. "Мы считаем разговоры с государственными органами конфиденциальными",- пояснил представитель компании.
На продажах в России компания заработала в прошлом году $1,8 млрд.
На территории России работают шесть заводов, на них заняты более 7 тыс сотрудников. Nestle выпускает товары под брендами KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea.
Поставка в Россию кофе Nespresso и минеральной воды S.Pellegrino приостановлена.
Ранее сообщалось, что компания решила приостановить инвестиции в России.