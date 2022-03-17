Nestle не намерена уходить из России

17 мар. 17:43

Швейцарский производитель продуктов питания Nestle не собирается уходить с российского рынка, следует из сообщения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Поговорил с генеральным директором Nestle Марком Шнайдером о неэтичности пребывания на российском рынке. К сожалению, не нашел понимания", - сообщил Шмыгаль в Twitter.

Украинский премьер выразил надежду, что компания передумает.

В Nestle не стали комментировать разговор с политиком, отмечает агентство Bloomberg. "Мы считаем разговоры с государственными органами конфиденциальными",- пояснил представитель компании.

На продажах в России компания заработала в прошлом году $1,8 млрд.

На территории России работают шесть заводов, на них заняты более 7 тыс сотрудников. Nestle выпускает товары под брендами KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea.

Поставка в Россию кофе Nespresso и минеральной воды S.Pellegrino приостановлена.

Ранее сообщалось, что компания решила приостановить инвестиции в России.