Omnicom покидает Россию

17 мар. 17:27

Международный рекламно-коммуникационный холдинг Omnicom Group прекращает деятельность в России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

"Мы можем подтвердить, что Omnicom уходит из России и сотрудничает с местными партнерами с тем, чтобы избавиться от всех своих инвестиционных позиций", - сказано в заявлении.

В Omnicom отметили, что в настоящее время работают над обеспечением будущего российских коллег, часть из которых работают в компании многие десятилетия, а также принимают все возможные меры для оказания помощи более 200 своим коллегам на Украине, передает ТАСС.