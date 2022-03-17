Названы страны, в которые можно улететь российскими авиалиниями

17 мар. 17:22

По данным Минтранса, в настоящее время за границу летают шесть российских авиакомпаний. Порядка 250 рейсов еженедельно совершаются в города Турции, Азербайджана, ОАЭ, Беларуси, Армении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В министерстве уточнили, что перевозчиками "используются воздушные суда, у которых отсутствует риск быть задержанными за границей, в том числе 147 российских самолетов Сухой Суперджет-100 (SSJ100)".

Кроме того, международные рейсы продолжают выполнять лайнеры зарубежных авиакомпаний. Рейсы в Россию осуществляют перевозчиков из Алжира, Армении, Беларуси, Израиля, Сербии, Индии, Бахрейна, Венесуэлы, Ирака, Казахстана, Катара, Марокко, ОАЭ, Киргизии, Монголии, Сирии, Турции, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.