В Подмосковье начался сезон проката электросамокатов

17 мар. 17:08

В подмосковных Красногорске, Мытищах и Одинцово открылся сезон проката электросамокатов.

"Кикшеринг открывается в Красногорске, Мытищах и Одинцово, также в марте станут доступны точки проката еще в 15 городских округах. Для безопасного и комфортного передвижения в ряде городов были организованы специальные полосы на тротуарах, а также ограничена скорость электросамокатов до 15 км/ч в пешеходных зонах", - рассказал глава министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

До конца марта в регионе для аренды будет доступно свыше 10 тыс электросамокатов, сообщила пресс-служба ведомства. В марте пользователям будут доступны самокаты сервисов "Юрент" и Whoosh, позже к ним присоединятся другие сервисы.