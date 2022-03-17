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В Подмосковье начался сезон проката электросамокатов

В Подмосковье начался сезон проката электросамокатов

В подмосковных Красногорске, Мытищах и Одинцово открылся сезон проката электросамокатов.

"Кикшеринг открывается в Красногорске, Мытищах и Одинцово, также в марте станут доступны точки проката еще в 15 городских округах. Для безопасного и комфортного передвижения в ряде городов были организованы специальные полосы на тротуарах, а также ограничена скорость электросамокатов до 15 км/ч в пешеходных зонах", - рассказал глава министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

До конца марта в регионе для аренды будет доступно свыше 10 тыс электросамокатов, сообщила пресс-служба ведомства. В марте пользователям будут доступны самокаты сервисов "Юрент" и Whoosh, позже к ним присоединятся другие сервисы.

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