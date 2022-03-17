Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

17 мар. 16:45

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине. В частности, Путин рассказал своему турецкому коллеге о ходе переговоров российской и украинской делегаций.

Особый акцент в ходе разговора был сделан на гуманитарной составляющей. В частности, президент Турции выразил признательность за содействие в эвакуации турецких граждан с территории Украины, а также в безопасном выходе судов с турецкими грузами из портов России в Азовском море.

Помимо этого, президенты РФ и Турции обсудили недавние переговоры министров иностранных дел в Анталье и Москве. "Выражен настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере", - рассказали в пресс-службе Кремля.