Коррупционеры лишают бюджет Дагестана сотен миллионов рублей

17 мар. 16:41

Бюджет Дагестана теряет в результате коррупционных преступлений только по официальным данным сотни миллионов рублей, заявил глава республики Сергей Меликов.

"В условиях международных санкций, непростой экономической ситуации необходимо добиться того, чтобы каждый бюджетный рубль тратился правильно, приносил соответствующую пользу", - цитирует главу республики "Интерфакс".

Меликов также обратил внимание на активизацию борьбы с коррупцией в последние годы: лишь за прошлый год было зафиксировано 750 преступлений такой направленности, фигурантами которых были в том числе и руководители высокого уровня. Сотни человек удалось привлечь к уголовной ответственности, еще более чем тысяча чиновников подверглись дисциплинарным мерам. Кроме того, более 400 млн рублей, были добровольно возвращены в бюджет.