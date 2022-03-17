Лукашенко посоветовал Зеленскому подписать с Путиным договор

17 мар. 16:29

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что специальная операция с участием РФ на Украине скоро закончится.

"Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт — операция России — закончится миром", - сказал он.

Далее Лукашенко отметил, что президент России Владимир Путин предлагает украинскому коллеге Владимиру Зеленскому приемлемый вариант договора. "И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор", - приводит слова белорусского лидера БелТА.