Похищение ворот и калитки раскрыли на Ставрополье

17 мар. 16:24

Полицейские задержали подозреваемого в краже имущества в Грачевском муниципальном округе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть поступило заявление от 38-летнего жителя Ставрополя, который рассказал, что с его участка в селе Бешпагир было похищено имущество.

Вскоре стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель, в отделе внутренних дел он сознался в содеянном.

"Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяина домовладения, снял металлические двустворчатые ворота и калитку общей массой 140 кг и поместил в кузов своей машины", - пояснили в полиции.

Имущество преступник сдал на металлолом, полученные деньги потратил на собственные нужды. Сумма ущерба оценивается в 12 тыс рублей.

Ворота и калитка изъяты и возвращены законному владельцу. Открыто уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ (кража).