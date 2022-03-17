Истощенных львят, пуму, обезьяну и птицу забрали у жителя Карачаево-Черкесии

17 мар. 16:12

Живых экзотических животных и множество рогов нашли полицейские в Волгограде в грузовой "Газели", об инциденте рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Водитель, житель Карачаево-Черкесской республики, в клетках перевозил двух львят, пуму, обезьяну и птицу, вид которой идентифицируют специалисты. Кроме того, в коробках находились рога, предположительно, сайгака", - цитирует ее "Интерфакс-Юг".

Волк подчеркнула, что водитель не смог предоставить документы, которые подтверждали бы легальность покупки и перевозки груза, ветеринарных сертификатов у него тоже не было.

Ветеринар кинологического центра, прибывший на место событий, осмотрел зверей и установил, что они истощены, поэтому было принято решение отвезти их в клинику. После обследования и подбора рациона их временно разместят в вольерах полицейского кинологического центра.

Водитель "Газели" доставлен в отдел, устанавливаются все обстоятельства инцидента.