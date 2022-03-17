Гарибашвили: мир не вводил санкции против России в 2008 году

17 мар. 16:09

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили во время совместного брифинга с польским коллегой Матеушем Моравецким напомнил, что во время военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году мир не вводил санкции по отношению к России.

Ранее руководство Грузии неоднократно заявляло, что не собирается присоединяться к санкциям против России, которые были введены из-за военной спецоперации на Украине.

"Я хотел бы вспомнить и напомнить всем, что, к сожалению, после августовских событий 2008 года никаких санкций против России со стороны тогдашних мировых лидеров введено не было. Я также хотел бы вспомнить президента Леха Качиньского, который в то время громко призывал западных лидеров к принятию решительных и смелых решений относительно европейской интеграции Грузии", - приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что после того конфликта Грузия наблюдала за обновлением политики в отношении Москвы, новыми торгово-экономическими проектами и никаких санкций. "Более того, к сожалению, даже наше грузинское правительство в то время не ввело санкции против России", - добавил Гарибашвили.