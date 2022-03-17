В Грузии заявили о начале конца пандемии

17 мар. 15:53

Судя по эпидемиологической ситуации, коронавирус нового типа переходит от пандемического распространения к эндемическому, сообщила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

По ее словам, все признаки говорят именно об этом.

"Это не означает, что данное течение не нуждается во внимании. Мы думаем, что он будет более локальным, местного характера, а не пандемического", - цитирует чиновницу Sputnik Грузия.

Габуния также оценила эпидемиологическое положение в стране, выразив мнение, что ситуация довольно быстро улучшается.