Члену ИГИЛ вынесли приговор за подготовку теракта в Подмосковье

17 мар. 15:48

Боевик запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, планировавший теракт в Подмосковье, приговорен к 19 годам лишения свободы, сообщила старший помощник руководителя областного главка СКР Ольга Врадий.

По ее словам, 21-летний гражданин одного из соседних государств признан виновным в подготовке к теракту, а также в прохождении специального обучения для террористической деятельности в России в интересах организации.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, а последующие 16 – в исправительной колонии строгого режима", - приводит ее слова РИА Новости.