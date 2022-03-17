В Казахстане задержан глава Национального паралимпийского комитета

17 мар. 15:40

Сотрудники Агентства по финмониторингу задержали бизнесмена, президента Национального паралимпийского комитета Казахстана Кайрата Боранбаева, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Он проходит подозреваемым по делу о хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе, уточняет ТАСС.

Сейчас Боранбаев помещен в изолятор временного содержания: суд санкционировал для него меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

"Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - указали в ведомстве.

Кайрат Боранбаев занимает пост президента Национального паралимпийского комитета Казахстана с 2015 года. Его дочь была замужем за внуком первого президента Нурсултана Назарбаева - Айсултаном.