Названы сроки завершения сетевой газификации КБР

17 мар. 15:29

В пресс-службе АО "Газпром газораспределение Нальчик" сообщили о том, что завершат сетевую газификацию в Кабардино-Балкарии до конца 2025 году. В настоящее время ее уровень уже превышает 94%.

"В 2022 году запланировано выполнение догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах Республики, а до конца 2025 года завершится технически возможная сетевая газификация региона", - говорится в сообщении компании.

В настоящее время в республике проводятся программы газификации и догазификации, а также постоянную реновацию действующих газопроводов.