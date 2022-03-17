Байкер 30 раз нарушил ПДД, скрываясь от полиции, на Кубани

17 мар. 14:59

Мотоциклист десятки раз нарушил правила дорожного движения, пока пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции в Анапе, такое сообщение распространил отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

В нем говорится, что 45-летний житель Славянска-на-Кубани, управляя мотоциклом "Хонда", пересек сплошную линию разметки на автодороге в районе села Джигинка, его номера были скрыты.

"Требование госавтоинспекторов об остановке водитель проигнорировал и увеличил скорость движения. Во время преследования госавтоинспекторы зафиксировали 30 правонарушений ПДД, совершенных водителем мотоцикла", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".

Экипаж ДПС гнался за нарушителем почти 27 км.

Анапский городской суд приговорил байкера к административному аресту на шесть суток, он также потерял право управления транспортными средствами на 8,5 лет.