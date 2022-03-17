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Байкер 30 раз нарушил ПДД, скрываясь от полиции, на Кубани

Байкер 30 раз нарушил ПДД, скрываясь от полиции, на Кубани

Мотоциклист десятки раз нарушил правила дорожного движения, пока пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции в Анапе, такое сообщение распространил отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

В нем говорится, что 45-летний житель Славянска-на-Кубани, управляя мотоциклом "Хонда", пересек сплошную линию разметки на автодороге в районе села Джигинка, его номера были скрыты.

"Требование госавтоинспекторов об остановке водитель проигнорировал и увеличил скорость движения. Во время преследования госавтоинспекторы зафиксировали 30 правонарушений ПДД, совершенных водителем мотоцикла", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".

Экипаж ДПС гнался за нарушителем почти 27 км.

Анапский городской суд приговорил байкера к административному аресту на шесть суток, он также потерял право управления транспортными средствами на 8,5 лет.

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