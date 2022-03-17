Как санкции против России скажутся на Грузии? 

Грузия не присоединилась в санкциям против России, чтобы не понести урон от разрыва торгово-экономических отношений, однако эти санкции все равно на ней скажутся, поскольку товарооборот между двумя странами по-прежнему высок и в значительной степени состоит из российского экспорта. Об этом в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" рассказали руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе и политолог Георгий Нодия.



На преобладание российского экспорта в торговых контактах двух стран указал Петре Мамрадзе. "Пусть в процентном соотношении это не так много, но все-таки Грузия покупает энергоносители в России. Кроме того, ввозятся российские пшеница и мука. С учетом запретов на вывоз зерна из РФ и отказа ряда западных компаний от российских углеводородов цены и на то, и на другое будут расти. А ведь в Грузии из-за пандемии и так выросла инфляция", - сообщил он.



"Запрет на ввоз ряда товаров в Россию никак не поможет Грузии увеличить свои поставки на российские рынки. Нет такой продукции, экспорт которой в Россию Грузия могла бы сейчас расширить. Дело в том, что Грузия до сих пор огромную долю продуктов питания импортирует, а не производит сама. Хребет нашего сельского хозяйства был переломлен во времена Саакашвили, тогда импорт продовольствия составлял 80%. И до сих пор в этом импорте львиная доля приходится на Россию и Украину. На сокращение этого товарного потока Грузии нечем ответить", - пояснил Петре Мамрадзе.



Кроме того, санкции против России означают и крушение надежд на восстановление туристической отрасли Грузии. "Пандемия все-таки заканчивается, и сейчас появились возможности для того, чтобы вернуть в Грузию прежние туристические потоки, однако из-за санкций трудно ожидать, что число отдыхающих из России будет таким же большим, как в прежние годы. Поэтому антироссийские санкции безусловно воздействуют на экономику Грузии", - подчеркнул он.



Для защиты от этого Грузия будет диверсифицировать экономические связи. "У нас свободная рыночная экономика, наши дистрибьютеры и импортеры никогда не спрашивают правительство, где что выгоднее закупать, но власти работают над тем, чтобы заключить торговые соглашения с другими государствами. К примеру, расширить поставки турецких медикаментов. По закупкам сахара уже найдены другие импортеры. Также наше правительство ведет активную работу с Евросоюзом для того, чтобы не Грузия не страдала от антироссийских санкций", - добавил эксперт.

Георгий Нодия, в свою очередь, обратил внимание на снижение доходов россиян, которое негативно скажется на грузинском экспорте. "Россияне станут беднее, а значит, у тех же грузинских виноделов, которые везут вино в Россию, уменьшится прибыль, ведь их товары станут меньше покупать. Также будет меньше перечисления денег от грузинской диаспоры в Грузию, так как и их доходы снизятся, и в долларах переводы будут меньше, чем раньше. Таких примеров проблем, возникающих у нас из-за санкции против России, довольно много", - сказал он.



Эксперт обратил внимание, что часть грузинского общества требует присоединиться к санкциям против России, что может усложнить положение Грузии. "Грузинское правительство находится под достаточно большим давлением со стороны общества, которое требует присоединения к санкциям Запада или, как минимум запрета России на использование Грузии как маршрута обхода этих санкций. В таких условиях любые новые попытки более близкого экономического российско-грузинского сотрудничества будут вызывать протесты и внутри республики, и со стороны наших европейских партнеров", - сообщил Георгий Нодия.