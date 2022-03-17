Власти надеются зарегистрировать слоган Ингушетии за два месяца

17 мар. 14:43

Слоган "Ингушетия - родина башен" может быть зарегистрирован в Роспатенте в течение двух месяцев, рассказал председатель республиканского комитета по туризму Беслан Мизиев на 28-й международной туристической выставке MITT.

"Сейчас мы брендируем слоган "Ингушетия - родина башен". На данный момент подали заявку на регистрацию, предположительно, процедура займет до полугода", - цитирует его ТАСС.

Чиновник выразил надежду, что слоган получится закрепить за республикой даже быстрее, например, в течение двух месяцев.

Кроме того, в регионе создан собственный туристический бренд, его логотип - пирамидальное строение, символизирующее ингушские башни, добавил Мизиев.