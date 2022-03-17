Жителям Казахстана станет доступна еще одна страна

17 мар. 14:36

С 1 апреля 2022 года граждане Казахстана смогут без визовых ограничений посетить Оман, сообщает пресс-служба МИД республики.

Для 14-дневного пребывания в Султанате казахстанцам достаточно предъявить национальный паспорт. Если граждане планируют поездку в Оман более, чем на 14 дней, они должны оформить визу соответствующей категории.

"Продление безвизового пребывания в стране не предусмотрено, нарушение данных правил влечет за собой денежный штраф в размере 10 оманских риалов (около $26) за каждый просроченный день", - сказано в сообщении.