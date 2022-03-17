Жителей Северного Кавказе ждет снег и мороз

17 мар. 14:30

На юге России и Северном Кавказе как минимум до конца этой недели сохранится морозная погода, сообщила ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

По ее словам, среднесуточная температура будет на 5−6 градусов ниже климатической нормы, также местами возможен мокрый снег, в горах лавиноопасно. "… много облаков, осадки, преимущественно в виде мокрого снега даже в прибрежных районах Крыма и Черноморского побережья Кавказа. Сохранится сложная лавиноопасная обстановка в горных районах, потому что снег мокрый и тяжелый", - приводит слова собеседницы ТАСС.

Также в ночное время в ряде регионов прогнозируются нетипичные для этого времени крепкие морозы: в Краснодарском крае по ночам столбики термометров покажут от 3 до 8 ниже нуля, а на Дону – до 10 градусов мороза.