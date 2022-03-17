Рабочий разбился на стройке в Ингушетии

17 мар. 14:28

В Ингушетии ведется проверка по факту гибели рабочего, упавшего с третьего этажа строящегося здания, об этом рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Сорокалетний мужчина погиб на стройке образовательного учреждения накануне, передает "Интерфакс".

На место событий выехал прокурор Карабулака Руслан Аушев, устанавливаются обстоятельства трагедии.

В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации, ведущей строительную деятельность, а именно - соблюдению требований охраны труда. По итогам надзорных мероприятий будет реализован комплекс мер прокурорского реагирования.