Собиратель цветных металлов погиб на свалке в Гюмри

17 мар. 14:21

Молодой мужчина погиб в результате несчастного случая на свалке в Гюмри, об этом сообщает Shamshyan.com.

Вечером со станции "скорой" в полицию поступил сигнал о том, что приехавшие по вызову на городскую свалку медики нашли тело молодого мужчины.

60-летний местный житель рассказал правоохранителям, что они вместе с погибшим искали на свалке цветные металлы, когда 30-летнего Вазгена Й. завалило землей, передает News.am.

С помощью знакомых товарищ погибшего отыскал его, они вызвали "скорую", но врачи лишь констатировали смерть.

По факту трагедии подготавливаются материалы, назначены экспертизы. Предварительно рассматриваются версии несчастного случая или убийства.