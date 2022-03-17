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Собиратель цветных металлов погиб на свалке в Гюмри

Собиратель цветных металлов погиб на свалке в Гюмри

Молодой мужчина погиб в результате несчастного случая на свалке в Гюмри, об этом сообщает Shamshyan.com.

Вечером со станции "скорой" в полицию поступил сигнал о том, что приехавшие по вызову на городскую свалку медики нашли тело молодого мужчины.

60-летний местный житель рассказал правоохранителям, что они вместе с погибшим искали на свалке цветные металлы, когда 30-летнего Вазгена Й. завалило землей, передает News.am.

С помощью знакомых товарищ погибшего отыскал его, они вызвали "скорую", но врачи лишь констатировали смерть.

По факту трагедии подготавливаются материалы, назначены экспертизы. Предварительно рассматриваются версии несчастного случая или убийства.

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