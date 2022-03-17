Лавров провел переговоры с коллегой из ОАЭ

Главы МИД РФ и ОАЭ Сергей Лавров и шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян провели переговоры, темой которых стала стабильная поставка угеловодородов.
Об этом сообщил сам глава ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым.
По словам министра иностранных дел ОАЭ, также стороны обсуждали вопросы международной продовольственной безопасности. "Многие государства испытывают острую необходимость в поставках первоочередных товаров и продукции, в том числе зерновых", - приводит его слова ТАСС.