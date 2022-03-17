Рецидивист обворовал строителей военного госпиталя во Владикавказе

17 мар. 13:46

Мужчину, подозреваемого в воровстве у строителей, задержали во Владикавказе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был схвачен 36-летний ранее судимый местный житель.

По предварительной информации, преступление было совершено на территории строящегося военного госпиталя, куда злоумышленник зашел якобы для поиска рабочего.

"Подозреваемый прошелся по подсобным помещениям, и вход в одно из них, где хранилась сменная одежда строителей, взломал арматурой. В чужом кармане вор нашел денежные средства и похитил их", - пояснили в ведомстве.

Стражи порядка опросили очевидцев и свидетелей преступления, изучили записи камер видеонаблюдения и в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции, где он признал свою вину.

Оказалось, что часть украденного он успел потратить, прочее было изъято.

Открыто уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража".