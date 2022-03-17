Мария Захарова "Вестнику Кавказа": Россия готова содействовать переговорам Баку и Еревана по мирному договору

Россия готова оказать всю дипломатическую помощь Азербайджану и Армении для заключения между ними мирного договора, принципы которого на днях были опубликованы азербайджанским МИД. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы приветствуем готовность сторон к переговорам и готовы этому содействовать", - прежде всего заявила Мария Захарова, подчеркнув, что решения по итоговому тексту мирному договора – это право договаривающихся сторон, а Россия будет участвовать как посредник при возникновении необходимости.

"Стороны будут, конечно, решать все вопросы между собой. Вся помощь и содействие им со стороны России будут оказаны. Безусловно, сейчас речь идет о переговорном процессе", - заключила официальный представитель МИД России.

Напомним, что озвученные Баку пять принципов – это взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу; воздержание от угрозы безопасности, политической независимости и территориальной целостности друг друга; делимитация и демаркация границы вкупе с установлением дипломатических отношений; открытие коммуникаций.