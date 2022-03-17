Мурашко оценил ситуацию на рынке лекарств в России

17 мар. 13:23

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о том, что ситуация на российском рынке лекарств стабильна.

По его словам, все производители продолжают работу."Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года", - сказал он в ходе селекторного совещания.

Мурашко уточнил, что с 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот введено более 433,6 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 19% больше, чем за аналогочный период в прошлом году..