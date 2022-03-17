Главбух выплатила сама себе почти миллион "лишней" зарплаты в Кабардино-Балкарии

17 мар. 13:19

Главный бухгалтер одного из образовательных учреждений Лескенского района начислила сама себе более 900 тыс "лишней" заработной платы, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

"Установлено, что с января 2019 года по декабрь 2021 года женщина, используя свое служебное положение, вносила в справки о начислении себе заработной платы заведомо ложные сведения и необоснованно завышала ее размер", - пояснили в полиции.

В результате сотрудница похитила свыше 900 тыс рублей, образовательное учреждение понесло ущерб в крупном размере.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, с подозреваемой взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.