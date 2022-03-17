Санкции против РФ могут сделать немцев беднее

17 мар. 13:15

Германия может лишиться около 3% ВВП после отказа от поставок энергоресурсов из России в ближайшей перспективе, сообщает издание NEOPresse со ссылкой на исследование EconPol Europe и Мюнхенского института экономических исследований.

"Расходы, связанные с прекращением импорта энергоресурсов, будут значительными с учетом того, что пандемия стоила примерно 4,5 процента экономического производства ФРГ", - заявил глава Центра макроэкономики Института экономических исследований Андреас Пайхль.

Специалисты отмечают, что часть поставок от "Газпрома" можно заменить импортом из других стран, хранилища заранее заполнить летом, а для производства электроэнергии использовать вместо газа уголь или атомную энергию.

Однако, по их мнению, это позволит лишь частично восполнить дефицит., поэтому они призвали уже сейчас принимать меры по энергосбережению, которые тем не менее приведут к росту расходов населения.