Школьник "ограбил сам себя" в Алматинской области

17 мар. 13:08

Школьник инсценировал собственное ограбление, чтобы избежать заслуженного гнева родителей, в Алматинской области, такое сообщение распространила пресс-служба регионального департамента полиции.

Накануне в полицию города Талгар поступило заявление об ограблении 17-летнего юноши. Его мать рассказала, что неизвестный мужчина якобы избил ее ребенка и отнял у него дорогостоящий айфон.

Было открыто уголовное дело, полицейские провели оперативно-следственные мероприятия, но не могли установить личность подозреваемого.

В какой-то момент они решили еще раз пообщаться с потерпевшим, чтобы уточнить детали ограбления и приметы грабителя.

Но юноша все время путался и в итоге сознался, что инсценировал свое ограбление.

Оказалось, что свой телефон он с двумя старшими приятелями заложил в ломбарде, деньги - 90 тыс тенге - потратил на ставки на спорт и в итоге проиграл.

Чтобы избежать наказания, молодой человек нанес себе на лицо и руки ссадины и кровоподтеки, а затем и рассказал родителям, что его избили и ограбили.

"Сейчас показания школьника проверяются. В случае их подтверждения уголовное расследование по факту грабежа будет прекращено", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.