МИД: сам факт переговоров между Москвой и Киевом - это прогресс

17 мар. 13:03

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что сам факт переговоров между Россией и Украиной является прогрессом

"Переговоры идут - это и есть показатель прогресса. Прогресс - это то, что переговоры идут. Что касается того существа, что обсуждается, говорить о том, в чем прогресс, а в чем не прогресс невозможно без раскрытия сути переговоров, но они закрытые", - сказал он.

Захарова подчеркнула, что Москва исходит из того, что "продвижение переговоров вперед и есть показатель того, что этот процесс идет". "Это и есть прогресс", - добавила дипломат.