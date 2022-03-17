В Узбекистане впервые за 27 лет обновили Трудовой кодекс

17 мар. 12:54

Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана принял новую редакцию Трудового кодекса, в которой уделяется важное внимание правам работников и работодателей. Такое сообщение распространила пресс-служба Сената.

В нем говорится, что действующий Трудовой кодекс был принят еще в 1995 году, он не отвечает современным реалиям, не предполагает ответственности работодателей и активного развития новых форм вовлечения людей в трудовую деятельность, а также не обеспечивает условия, которые давали бы работодателям возможность выбирать более простые формы привлечения работников к труду.

"Принятие Трудового кодекса в новой редакции служит обеспечению баланса интересов работников и работодателей с учетом требований рыночной экономики, упрощению внедрения трудового законодательства в сферу малого бизнеса и предпринимательства", - цитирует сообщение ТАСС.

В Сенате добавили, что авторы новой редакции документа тщательно изучили опыт стран СНГ, Германии, Швеции, Норвегии, Великобритании и других государств.