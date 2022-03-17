Врачи помогли подростку, раненному из игрушечного пистолета, в Ереване

17 мар. 12:46

Подростка, раненного из игрушечного пистолета, прооперировали в Ереване. Об этом сообщил ректор Ереванского государственного медицинского университета Армен Мурадян на своей странице в социальной сети.

Юноша 14 лет обратился в клиническую больницу с болью и отеком правой щеки. Рентген позволил установить, что в мягких тканях правой щеки застрял металлический шарик, хирурги провели операцию и извлекли его, передает Sputnik Армения.

Выяснилось, что чуть ранее в тинейджера стреляли из игрушечного пистолета, пуля попала в щеку и застряла в ней.