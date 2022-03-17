В Краснодаре без электричества остались 1,7 тыс человек

17 мар. 12:43

Электроснабжение части абонентов было приостановлено Краснодаре. В зоне отключений улицы Московская, Тополиная, Прокофьева, Рахманинова, Дунаевского, Прокофьева, Прикубанский ВО.

"Количество жилых домов - 25, количество населения - 1 700 человек, в том числе детей 550. Причина отключения - в результате повреждения на линии 6-10 кВ <...> отключено 12 трансформаторных подстанций", - сообщает ЕДДС города.

Уточняется, что отключение электричества произошло из-за аварии, в настоящее время ведутся восстановительные работы, предварительно на устранение последствий потребуется 4-5 часов.