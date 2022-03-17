В России захотели сблизиться с Северной Кореей

17 мар. 12:40

Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев предложил снять санкции с Северной Кореи, заявление опубликовано на сайте партии.

Парламентарий заявил, что КНДР активно выступает за снятие всех антироссийских санкций.

"Сама Северная Корея находится в жесткой экономической блокаде, организованной коллективным Западом. Я считаю, что и нам необходимо снять санкции с КНДР и взять курс на углубление нашей интеграции, способствовать развитию общих проектов и совместно выполнять глобальные задачи", - отметил он.

Тайсаев подчеркнул, что Москва и Пхеньян "связаны крепкими узами дружбы с давних лет", напомнив о договоре о сотрудничестве между КПРФ и Трудовой партией Кореи.

Депутат добавил, что Корея всегда стоит на стороне России. "Они всегда становятся рядом и помогают, отдают голос в поддержку России, понимая, что, поддерживая нас, они поддерживают и свою страну",- заключил коммунист.