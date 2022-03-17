Россия выплатила госдолг: дефолта не будет

17 мар. 12:29

В правительстве РФ прокомментировали выплату российской стороной купонов по евробондам на $117 млн, соответствующее сообщение опубликовано в канале кабмина в Telegram.

В нем констатируется, что, как заявили в Минфине, платежное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по двум выпускам российских еврооблигаций, было успешно выполнено.

"Выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет", - подчеркнули в правительстве.

Аналогичное заявление сделал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "РФ имеет все необходимые средства и потенциал, чтобы не допустить дефолта по госдолгу", - сказал он.