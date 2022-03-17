Товарный знак "Дядя Ваня" появится в России

17 мар. 11:48

Компания "Русское поле – Логистик", которая входит в выпускающую овощные консервы группу Ruspole Brands, направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Дядя Ваня", включающего в себя изображение буквы "В", переделанной из бренда сети ресторанов McDonald's, следует из данных ведомства.

Отмечается, что заявка поступила 12 марта. Заявитель попросил зарегистрировать свой бренд для закусочных, кафе, кафетерий, ресторанов, услуг баров, столовых, услуг приготовления блюд и доставки их на дом и прочее.

Стоит добавить, что в настоящее время заявка еще не рассмотрена.